Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Kartal Belediyesi kreşleri dezenfekte edildi Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Kartal Belediyesi kreşleri dezenfekte edildi Bünyesindeki 15 kreş ile Türkiye'nin en fazla kreşine sahip kamu kurumu olan Kartal Belediyesi, bulaşıcı hastalıkların oluşması, gelişmesi ve vücuda girmeden, salgın hale gelmeden engellenmesi amacıyla her yeni...

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Kartal Belediyesi kreşleri dezenfekte edildi

İSTANBUL - Bünyesindeki 15 kreş ile Türkiye'nin en fazla kreşine sahip kamu kurumu olan Kartal Belediyesi, bulaşıcı hastalıkların oluşması, gelişmesi ve vücuda girmeden, salgın hale gelmeden engellenmesi amacıyla her yeni eğitim öğretim yılı öncesi gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarını, bu kez de Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında uyguladı.

Yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı kreşlerdeki miniklerin bağışıklık sistemlerinin gelişimini tamamlamamış olması ve Covid-19 pandemisi göz önüne alınarak Kartal Belediyesi tarafından 15 kreşe yönelik geniş çaplı bir dezenfekte çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda sınıflar, yemek salonları, oyun salonları ve gibi kreş öğrencilerinin temas edebileceği, sürekli kullandığı alanlar; bakteri, mantar ve virüslerin hızla üremesine engel olmak amacıyla Nano Gümüş İyon hijyen teknolojisi ile mikroplardan arındırıldı.

Çocukların sağlığını çok önemsediklerini, Koronavirüsün gündeme gelmesi ile birlikte dezenfekte çalışmalarına ilk olarak kreş ve okullardan başladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni eğitim öğretim yılının kreşli minikler için; sağlıklı, mutlu, eğlenceli ve başarılarla dolu geçmesini temenni etti.

Kaynak: İHA