Yeni Dünya Vakfı'na Ziyaretler Sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Dünya Vakfı'na Ziyaretler Sürüyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Yeni Dünya Vakfı'na Ziyaretler Sürüyor

Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Mütevelli Heyeti Üyesi Recep Yıldırım; Yeni Dünya Vakfı Sakarya Şube Başkanı Şahin Karaaslan'ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek; "Hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz ay Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde hizmete giren Yeni Dünya Vakfı Sakarya Şubesi'nin yeni binasına ve Şahin Karaaslan Başkanlığı'ndaki yönetimine ziyaretler artarak devam ediyor. Yeni Dünya Vakfı Ankara Şube Denetim Kurulu eski Başkanı, 22-23 Dönem Sakarya Milletvekili ve Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Mütevelli Heyeti Üyesi Recep Yıldırım ; Yeni Dünya Vakfı Sakarya Şubesi hizmet binasını ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Başkan Şahin Karaaslan ve Yönetimi ile görüşen; Recep Yıldırım; Sakarya'nın çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Karaaslan; "Akyazı ilçemizde uzun yıllar başarılı görevlerde bulunan ve aynı şekilde Sakarya Milletvekilliği döneminde, şehrimize büyük katkıları bulunan Genel Merkez Mütevelli Heyeti Üyemiz Sayın Recep Yıldırım beye, şubemize yapmış olduğu ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Sakarya Şubesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Yeni Dünya Vakfı Genel Merkez Mütevelli Heyeti Üyesi Recep Yıldırım; "Sakarya şubemizin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Başkanı Şahin Karaaslan'ı ve Yönetimini tebrik ediyorum. Başkan ve yönetimi, yeni seçilmelerine rağmen bu günlere kadar birçok hizmetlere şahit olduk. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılarının devamını temenni ediyorum" diyerek, duygularını dile getirdi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Sakarya'da fırtına sonrası ortaya çıkan hortum panik yarattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni Dünya Vakfı'na Ziyaretler Sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 15:08:43. #1.17#