Yeni doğan buzağı gece yarısı ameliyata alındı
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Yeni doğan buzağı gece yarısı ameliyata alındı

13.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:41
Yeni doğan buzağı gece yarısı ameliyata alındı

Yeni doğan buzağı gece yarısı ameliyata alındı Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Eşme Pınar köyü halkından çiftçilikle uğraşan Tarık Topkaya'ya ait, çift cinsiyetli olarak dünyaya gelen buzağıya veteriner hekim Volkan Can Karadağ müdahale etti.

Yeni doğan buzağı gece yarısı ameliyata alındı

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Eşme Pınar köyü halkından çiftçilikle uğraşan Tarık Topkaya'ya ait, çift cinsiyetli olarak dünyaya gelen buzağıya veteriner hekim Volkan Can Karadağ müdahale etti. Operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı. Küçük buzağı sağlığına kavuştu.

Ardahan'da 2 gün önce doğan buzağının boşaltım sisteminde sorun olduğu anlaşıldı. Buzağının sahibi Tarık Topkaya, durumu fark edince buzağısını alıp veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekim Volkan Can Karadağ, yaptığı tetkik sonucunda buzağının çift cinsiyetli ve kaka yolunun olmadığını tespit etti. Buzağıya hemen müdahale eden Karadağ, başarılı bir ameliyat gerçekleştirdi ve buzağının boşaltım sistemindeki sorunu giderdi.

Öte yandan Karadağ, böyle bir sorunla daha öncesinde karşılaşmadığını ifade etti. Buzağının çift cinsiyetliliği ile ilgili ise herhangi bir müdahale yapılmadı.

Pazartesi günü Kafkas Üniversitesi'ne gönderilecek buzağının, tedavisine burada devam edilecek.

Yeni doğan buzağı gece yarısı ameliyata alındı
Yeni doğan buzağı gece yarısı ameliyata alındı
Yeni doğan buzağı gece yarısı ameliyata alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET RIFAT VURAL

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