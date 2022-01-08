YENİ DELHİ - Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler
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YENİ DELHİ - Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA / Amarjeet Kumar Singh - Haberler | Güncel

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alınan önlemler artırılıyor.

Başkent Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi, doktorların tüm izinleri de iptal edildi.

Hindistan'ın başkentinde geçen hafta da spor salonları ve sinemalar kapatılmış, gece sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

YENİ DELHİ - Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi

YENİ DELHİ - Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi

YENİ DELHİ - Hindistan'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA / Amarjeet Kumar Singh - Son Dakika Haberleri

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