Oyuncu Bennu Yıldırımlar, Kadın dizisine veda etti

02.10.2019 07:27

FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Kadın dizisi, dün akşam 3'üncü sezon ilk bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Arif'in kullandığı arabanın kaza yapması sonucunda Bahar, Hatice ve Sarp hastaneye kaldırıldı. Kadın'ın 66. yeni bölüm fragmanında ise annelerinin ölüm haberini alan Bahar ve Şirin arasında duygusal anlar yaşanıyor.

YENİ SEZONA BAŞLADI

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 3. yeni sezonu açtı. Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı Kadın dizisi, 1 Ekim Salı akşamı 65. yeni bölümüyle ekrana geldi.

HATİCE HAYATINI KAYBETTİ

Kadın dizisinin yeni sezon ilk bölümünde, Arif'in kullandığı araca bir kamyonun çarpması sonucunda Hatice ve Sarp ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar ve Şirin'in annesi Hatice hayatını kaybetti.

KARDEŞLER ARASINDA BUZLAR ERİYOR

Dizinin yayınladığı ilk bölümden itibaren düşman kardeşleri oynayan Bahar ve Şirin, annelerinin ölüm haberiyle yıkıldı. Anne acısı yaşayan kardeşler ise birbirine sarılarak teselli buldu.

KADIN'IN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda'yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda'yı Emre'ye emanet eden Ceyda'nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır? Büyük kazadan en çok etkilenen Enver'in ise dünya başına yıkılmıştır.