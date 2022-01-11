(Yeni Bölüm Var mı?) Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta da mı yok? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm yine yok mu, ne zaman yayınlanacak?
Ekranların sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey bugün yeni bölümü var mı merak ediliyor. Yayın akışında yeni bölüm olarak yazmıyor fakat Twitter resmi sayfasında 11 Ocak yazıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta da mı yok? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm yine yok mu, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta da mı yok? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm yine yok mu, ne zaman yayınlanacak?
Evlilik Hakkında Her Şey her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
Fakat 11 Ocak Salı günü Evlilik Hakkında Her Şey ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta daha ara vermiştir, geçen hafta da yayınlanmamıştı. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.
Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 2 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.
Evlilik Hakkında Her Şey bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Salı günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Evlilik Hakkında Her Şey 11 Ocak Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölüm 18 Ocak 2022 Salı günü ekranlara gelecek.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"Azra gerçekleri öğreniyor! #EvlilikHakkındaHerŞey yeni bölümüyle 18 Ocak Salı 20.00'de FOX'ta"
Buna göre dizinin yeni bölümü haftaya 18 Ocak Salı günü yayınlanacak.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
Sergen sahte hastalığını kullanarak Azra'yla aralarındaki buzların erimesini sağlamak için adımlarını çok dikkatli atmak zorundadır. Herkesi kandırmayı başarsa da günün sonunda gerçeği bilen bir kişi vardır. Kızının velayetini almaya kararlı olan Defne, Hızır'a karşı yeni planlar yapmaya başlar. Ural, Alina'yı kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamaz. Sanem davayı kazanacakları konusunda onu ikna etmeye çalışır. Yalın bir yandan Zafer ve Nursen'i ayrılık kararından vazgeçirmeye çalışmakta, diğer yandan da düğün öncesi talihsizlikler yaşayan Güneş'i rahatlatmaya çalışmaktadır. Nihayet düğün günü gelip çatar. Çolpan Nazan'ın düğüne gelmesini istemese de kızlarının kardeşleriyle tanışmalarına engel olmamak için buna razı olur. Bu durum Faruk'un üzerindeki baskıyı artırır. Düğünde sadece Güneş'in değil, bütün Cevher kadınlarının hayatında dönüm noktası yaratacak olaylar yaşanacaktır…
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