(Yeni Bölüm Var mı?) Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta da mı yok? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm yine yok mu, ne zaman yayınlanacak?

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey bu hafta da mı yok? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm yine yok mu, ne zaman yayınlanacak?

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Evlilik Hakkında Her Şey her Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

Fakat 11 Ocak Salı günü Evlilik Hakkında Her Şey ekranlara gelmeyecek. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 hafta daha ara vermiştir, geçen hafta da yayınlanmamıştı. Yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 2 hafta Yılbaşı tatili arası veriyor.

Evlilik Hakkında Her Şey bugün Yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölümü haftaya Salı günü yayınlanacaktır. Yılbaşından dolayı çoğu dizi 1 haftalık ara vermiştir. Bundan dolayı Evlilik Hakkında Her Şey 11 Ocak Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Yeni bölüm 18 Ocak 2022 Salı günü ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Azra gerçekleri öğreniyor! #EvlilikHakkındaHerŞey yeni bölümüyle 18 Ocak Salı 20.00'de FOX'ta"