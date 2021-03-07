Son dakika... Malatya'da yeni açılacak bağlantı yolu hastane trafiğini rahatlatacak
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Son dakika... Malatya'da yeni açılacak bağlantı yolu hastane trafiğini rahatlatacak

07.03.2021 13:50 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:14
Son dakika... Malatya'da yeni açılacak bağlantı yolu hastane trafiğini rahatlatacak

Son dakika gündem haberine göre Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması, hastane giriş ve çıkışında yaşanan sorunların çözümü noktasında yeni bir aksın açılması için çalışmalar başlattı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması, hastane giriş ve çıkışında yaşanan sorunların çözümü noktasında yeni bir aksın açılması için çalışmalar başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, yol yapım çalışmalarının başlatıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Gürkan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Anayurt Bulvarı-Alpaslan Türkeş Bulvarı gibi yollarda yapılan çalışmaların yanında son olarak İstasyon Caddesi'nin de dört şeride çıkarılmasıyla birlikte hastane giriş ve çıkışlarında önemli bir rahatlama sağlandı. Hastane girişi ile hastane içi yoğunluğun azaltılması için Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndan Çevre Yolu'na 500 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde bir bağlantı yolu açılması için yapmış olduğumuz istişarelerde mutabakata vardık. Bu çalışmalarımız sonucunda hastane içi trafik yoğunluğunda da önemli bir rahatlama sağlanacak. Ayrıca yaya vatandaşlarımızın hastaneye giriş ve çıkışlarında kullanmış oldukları kaldırımlar oldukça dar ve kullanışsız. Kaldırımların da geniş ve kullanılır bir şekle getirilmesi gerekmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında Anayurt Bulvarı'ndan gelen vatandaşlarımızın buraya intikal etmeleri noktasında Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız gerekli çalışmaları yürütecekler. İnşallah yapmış olduğumuz çalışmalar sonrasında vatandaşlarımızın hastaneye erişim noktasında rahatlama sağlanacaktır. Çalışmalarımızın hastane personelimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Son dakika... Malatya'da yeni açılacak bağlantı yolu hastane trafiğini rahatlatacak
Son dakika... Malatya'da yeni açılacak bağlantı yolu hastane trafiğini rahatlatacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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