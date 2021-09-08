Yeni atanan Kaymakamlardan Vali Şıldak'a ziyaret
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Yeni atanan Kaymakamlardan Vali Şıldak'a ziyaret

Yeni atanan Kaymakamlardan Vali Şıldak'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir'in ilçelerine atamaları yapılan Mülki İdare Amirleri Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir'in ilçelerine atamaları yapılan Mülki İdare Amirleri Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir'in ilçelerine atanan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkcü, Marmara Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Balya Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarı diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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