Yeni Ardahan Üniversitesi rektörü kim oldu? Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile üniversitelere rektör atandı. Peki, Ardahan Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu kimdir? Ardahan Rektörü Öztürk Emiroğlu kaç yaşında, nereli?
YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK EMİROĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu hakkında bilgiler güncelleniyor....