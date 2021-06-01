Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar
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Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar

Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyir halinde olan ve yeni alındığı öğrenilen bir otomobil, önündeki tıra arkadan çarptı.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyir halinde olan ve yeni alındığı öğrenilen bir otomobil, önündeki tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü ağır yaralanırken, yanındaki kardeşi ise hafif yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 107'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'dan yeni satın aldıkları 21 ABA 684 plakalı Wolkswagen marka araçla memleketine giden Emre ile Zekeriya Karalı kardeşler, bir anlık dikkatsizlik sonucu önlerinde seyir halinde olan 03 VR 744 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu aracın ön kısmı hurdaya dönerken, şoför Zekeriya Karalı araçta sıkıştı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır şoförü Sadık Kaya kazada yara almazken, araçta sıkışan Zekeriya Karalı'yı itfaiye ekipleri bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile kent merkezindeki hastanelere sevk etti.

Kazanın ardından otoyoldaki trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar
Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar
Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar
Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar
Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar
Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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