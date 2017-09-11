Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in Katil Zanlısı Yakalandı!

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Karanfil İzmir Konak'ta, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel 29 Mayıs akşamı İstanbul Başakşehir'deki evinde damadı Cemil Karanfil tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cinayet şu şekilde gerçekleşti:

Demirel'in kızı Esma Karanfil ile evli olan ve eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan Cemil Karanfil, kayınpederi ile tartıştı. Cemil Karanfil tartışmanın ardından eline aldığı bıçağı kayınpederine savurdu. Daha sonra ise eşini bıçaklayarak kaçtı. Saldırıda Kadir Demirel yaşamını yitirdi.

KADİR DEMİREL KİMDİR?

1961 yılında Niğde'de doğdu. İlkokulu Kayseri'nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde'de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete'de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete'de çalıştıktan sonra Sabah'a geçti ve oradan askere gitti.

Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi'nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman'da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.