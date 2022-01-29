Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz gecesi TBMM'de yaptığı konuşma yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, görevden affını isteyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yerine, daha önce de aynı görevde bulunan Bekir Bozdağ getirildi.

15 TEMMUZ'DA TBMM'DE YAPTIĞI KONUŞMA UNUTULMADI

Bekir Bozdağ'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında TBMM bombalanırken kürsüden yaptığı konuşma, akıllarda yer etti.

Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ın 15 Temmuz gecesi TBMM de yaptığı konuşma #1

"BİZİM YAPACAĞIMIZ ŞEY, BURADA ÖLMEKTİR"

İşte Bekir Bozdağ'ın yaptığı o konuşma:

"Sayın Başkan, burayı kapatıp aşağı inersek bu millet meydana gelmez, bu millet 'Meclis bunlardan korktu' der. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir…

Milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız."