Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride
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Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla illere göre yüz binde vaka sayılarını açıkladı. Vaka sayılarının açıklanmasının ardından yeni risk haritası paylaşıldı. Haftalık vaka oranlarına göre oluşturulan haritada mavi kategoride il kalmazken kırmızı kategorideki il sayısının 68'e çıktığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart- 2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62'den 591,45'e, Ankara'da 184,29'dan 272,79'a İzmir'de 156,48'den 218,88'e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vaka ise Samsun, İstanbul ve Yalova'da görüldü. En az vakalar sırasıyla Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa'da kaydedildi.

MAVİ KATEGORİDE İL KALMADI

Bakan Koca'nın paylaştığı harita üzerindeki verilerden yola çıkarak oluşturulan yeni risk haritasına göre, Türkiye'de mavi kategoride il kalmadığı, sarı kategoride ise sadece 6 ilin, turuncu kategoride ise 7 ilin yer aldığı görüldü.

68 İL KIRMIZI KATEGORİDE

Hemen hemen tüm Türkiye'nin kırmızı kategoride olduğu yeni risk haritasına göre 68 il yüksek riskli kategoride yer alıyor.

İşte haftalık verilere göre kırmızı kategoride yer alması beklenen 68 il:

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl,Bolu,Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli,Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale,Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

İşte haftalık verilere göre sarı kategoride yer alması beklenen 6 il:

Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis.

İşte haftalık verilere göre sarı kategoride yer alması beklenen 7 il:

Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Denizli, Burdur, Uşak.

Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride

AÇIKLANAN SON VAKA SAYILARI

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

Adana 111,26 - Adıyaman 230,69 - Afyon 153,21 - Ağrı 121,96- Aksaray 257,91 - Amasya 370,50 - Ankara 272,79 - Antalya 190,44 - Ardahan 185,11 - Artvin 164,60 - Aydın 153,16 - Balıkesir 430,63 - Bartın 232,69 - Batman 57,39 - Bayburt 244,17 - Bilecik 340,62 - Bingöl 124,57 - Bitlis 47,29 - Bolu 287,80 - Burdur 92,85 - Bursa 260,43 - Çanakkale 546,77 - Çankırı 305,57 - Çorum 322,56 - Denizli 94,15 - Diyarbakır 60,05 - Düzce 217,85 - Edirne 409,06 - Elazığ 153,92 - Erzincan 321,20 - Erzurum 245,16 - Eskişehir 358,90 - Gaziantep 171,86 - Giresun 503,88 - Gümüşhane 206,07 - Hakkari 36,72 - Hatay 132,95 - Iğdır 225,52 - Isparta 157,39 - İstanbul 591,45 - İzmir 218,88 - Kahramanmaraş 112,83 -Karabük 202,78 - Karaman 196,53 - Kars 106,34 - Kastamonu 453,00 - Kayseri 315,94 - Kırıkkale 179,76 - Kırklareli 518,33 - Kırşehir 158,00 - Kilis 385,88 - Kocaeli 371,11 - Konya 426,17 - Kütahya 190,57 - Malatya 373,87 - Manisa 139,04 -Mardin 48,91 - Mersin 122,12 - Muğla 146,59 - Muş 54,49 - Nevşehir 209,53 - Niğde 239,18 - Ordu 459,94 - Osmaniye 316,47 - Rize 404,81 - Sakarya 241,98 - Samsun 678,72 - Siirt 50,74 - Sinop 360,34 - Sivas 164,97 - Şanlıurfa 40,70 - Şırnak 23,43 - Tekirdağ 409,13 - Tokat 334,86 - Trabzon 353,49 - Tunceli 170,18 - Uşak 84,72 - Van 42,55 - Yalova 564,03 - Yozgat 234,55 - Zonguldak 205,85.

Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride

RİSK HARİTASI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük riskli", 11-35 arası "orta riskli", 36-100 arası "yüksek riskli", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek riskli" sayılıyor.

Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride

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