Yemin sezon finali izle! Yemin 350. bölüm fragmanı izle! KANAL 7 Yemin 350. bölüm izle!

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YEMİN 350. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YEMİN 350. BÖLÜM İZLE

Yemin 350. bölümü izlemek için tıklayınız!

YEMİN 350. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ümit'in intihar haberi gelir. Bu haber konakta bomba etkisi yapar. Feride ve Ümit'in zulmüne uğramış birçok kadın için onsuz bir dünyada nefes alma fikri rahatlatıcıdır. Öte yandan Songül, Hikmet'in ölmeden önce kendisine çok büyük bir miras bıraktığını söyler. Konak ahalisi ise Songül'den duydukları karşısında şok olurlar. Emir ise yaşanan onca badireden sonra artık büyük travmasının üstesinden gelmiştir. Emir ilk kez Reyhan'ın mezarına gider; onu ve kendisini affettiğini söyleyip rahat uyumasını söyler. Emir oğlu Yiğit ile beraber bundan sonra nasıl bir hayata yelken açacak? Narin ile Kemal ise bütün kötü günleri geride bırakmışlardır. Songül'ün büyük haberine rağmen Kemal karısını mutlu etmek için yeni sürprizler peşindedir. Hamile olan Narin ile çok sevdiği kocasını şimdi bambaşka bir hayat beklemektedir.

YEMİN DİZİSİNİN KONUSU

Karısının ölümünden sonra Emir hayattan kopmuş bir halde savrulmaktadır. Oğlunu bile görmek istemeyen Emir'in artık yaşamak için bir amacı kalmamıştır. Masum bir bebeğin varlığının bile değiştiremediği Emir'in hayatına hiç ummadığı anda biri girer. Peşinde büyük bir sırla gelen bu davetsiz misafir hem bebeğin hem de Emir'in yaralarını sarabilecek mi?

Narin, arkadaşının ölümünden sonra yetim kalmış bebeğe kol kanat germiştir. Bu süre zarfında Kemal ile Narin kendi mutluluklarını ikinci plana koyar. Zamanı gelip bebek, Tarhun konağına geri döndükten sonra iki aşık artık mutluluk adına büyük bir adım atarlar. Narin ile Kemal mutluluğa giden bu yolun henüz başındayken beklenmedik bir şey olur ve Narin'in geçmişinden biri kapılarını çalar. Birbirini deliler gibi seven iki aşık zor günleri aşabilecek mi?

OYUNCULAR

Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür , Gül Arcan , Berkant Müftüler , Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü, , Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek , Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe Achylov