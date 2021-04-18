Yemin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yemin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Yemin yayın saati mi değişti?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yemin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Yemin yayın saati mi değişti?

Yemin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yemin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Yemin yayın saati mi değişti?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Kanal 7'nin en beğenilen dizilerinden birisi Yemin ne zaman, saat kaçta başlıyor merak ediliyor. Önceleri hafta içi her gün yayınlanan dizi artık hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara geliyor. Peki, Yemin dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yemin dizisi hangi günler ekranlara geliyor?

Yemin dizisi saat kaçta başlayacak? Yemin hangi kanalda yayınlanıyor? Yemin ne zaman? Yemin dizisi ne zaman başlıyor? Yemin geç mi başlayacak? Yemin hafta sonu mu yayınlanacak? Yemin son bölümde neler oldu? Yemin oyuncuları kimler? Yemin konusu ne?

YEMİN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yemin dizisi hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00 'da Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaktadır. Fakat bu Ramazan ayına özel olabilir. Çünkü normalde hafta sonu saat 19:00 'da başlıyordu. Ramazan ayında İftar Saati programı olduğundan dolayı dizi 1 saat geç başlayacak. Yani dizi 20:00 'da başlıyor.

Yemin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yemin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Yemin yayın saati mi değişti?

YEMİN DİZİSİ YAYIN SAATİ Mİ DEĞİŞTİ?

Hayır sadece Ramazan ayına özel yayın saati değişmiştir. Normalde dizi hafta sonları 19:00 'da ekranlara geliyordu. Fakat Ramazan ayında 20:00 'da başlamaktadır.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

FERİDE BÜYÜK ÇIKMAZDA

Yemin'de bu akşam Feride nihayet Ümit'in korkunç yüzünü görür. Yine de verdiği kararın arkasında durmaya çalışan Feride'yi nasıl bir gelecek bekliyor?

329. Bölüm

Feride, Ümit'in korkunç yüzüyle karşılaşmıştır. Kıskançlık krizine tutulmuş olan Ümit'e karşı sert çıkan Feride yine de verdiği kararın arkasında durmaya çalışır. Öte yandan Emir evlenmiş olan Feride'nin peşinden gitmekten vazgeçer. Feride'yi kötü günler beklemektedir. Ümit ne kadar ileri gidecek? İlyas ölür ve suç Kemal'in üzerine kalır. Narin Kemal'in tutuklanmasıyla büyük şok yaşar. İlyas'ın gerçek katili kim ve bu ortaya çıkacak mı?

Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta sonu 20:00'de Yemin ile Kanal 7'de…

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mario Draghi Meral Akşener Nikos Dendias Vladimir Putin
Magazin Hadise Nur Sürer Burak Sergen Demet Akalın
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yemin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yemin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Yemin yayın saati mi değişti?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 18:44:19. #1.14#

title