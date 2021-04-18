Yemin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yemin dizisi hangi gün yayınlanıyor? Yemin yayın saati mi değişti?

Kanal 7'nin en beğenilen dizilerinden birisi Yemin ne zaman, saat kaçta başlıyor merak ediliyor. Önceleri hafta içi her gün yayınlanan dizi artık hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara geliyor. Peki, Yemin dizisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yemin dizisi hangi günler ekranlara geliyor?

Yemin dizisi saat kaçta başlayacak? Yemin hangi kanalda yayınlanıyor? Yemin ne zaman? Yemin dizisi ne zaman başlıyor? Yemin geç mi başlayacak? Yemin hafta sonu mu yayınlanacak? Yemin son bölümde neler oldu? Yemin oyuncuları kimler? Yemin konusu ne?

YEMİN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yemin dizisi hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00 'da Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaktadır. Fakat bu Ramazan ayına özel olabilir. Çünkü normalde hafta sonu saat 19:00 'da başlıyordu. Ramazan ayında İftar Saati programı olduğundan dolayı dizi 1 saat geç başlayacak. Yani dizi 20:00 'da başlıyor.

YEMİN DİZİSİ YAYIN SAATİ Mİ DEĞİŞTİ?

Hayır sadece Ramazan ayına özel yayın saati değişmiştir. Normalde dizi hafta sonları 19:00 'da ekranlara geliyordu. Fakat Ramazan ayında 20:00 'da başlamaktadır.

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

FERİDE BÜYÜK ÇIKMAZDA

Yemin'de bu akşam Feride nihayet Ümit'in korkunç yüzünü görür. Yine de verdiği kararın arkasında durmaya çalışan Feride'yi nasıl bir gelecek bekliyor?

329. Bölüm

Feride, Ümit'in korkunç yüzüyle karşılaşmıştır. Kıskançlık krizine tutulmuş olan Ümit'e karşı sert çıkan Feride yine de verdiği kararın arkasında durmaya çalışır. Öte yandan Emir evlenmiş olan Feride'nin peşinden gitmekten vazgeçer. Feride'yi kötü günler beklemektedir. Ümit ne kadar ileri gidecek? İlyas ölür ve suç Kemal'in üzerine kalır. Narin Kemal'in tutuklanmasıyla büyük şok yaşar. İlyas'ın gerçek katili kim ve bu ortaya çıkacak mı?

Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü hafta sonu 20:00'de Yemin ile Kanal 7'de…