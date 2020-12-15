Yemin Dizisi 295. Bölüm Fragmanı
Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 19 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan 295. bölüm fragmanıyla izle7.com'da. Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de.
Kanal 7'nin sevilen günlük dizisi Yemin 19 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan 295. bölüm fragmanıyla izle7.com'da.
Yarım kalan aşkın ardından savrulan Emir'in öyküsü Yemin Kanal 7'de…
Yönetmenler: Yasemin Türkmenli, Serkan MutGörüntü Yönetmeni: Vedat Aydın, Koray OcakProje-Hikaye: Nazmiye YılmazOyuncular: Gökberk Demirci, Cansu Tuman, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Cansın Mina Gür, Gül Arcan, Berkant Müftüler, Ceyda Olguner,Melahat Abbasova, Elif Özkul, Gözde Gündüzlü,, Hülya Aydın, Derya Kurtuluş, Mustafa Şimşek, Esra Çoban, Barış Gürses, Can Çağlar,Miran Efe AchylovSenaryo: Başak Yazı OdasıYapım: Karamel YapımMüzik: MinörSanat Yönetmeni: Müslüm ÇalaşınKostüm Sorumlusu: Ceyda Koçlar
Kaynak: DailyMotion.com