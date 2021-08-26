Yemenli önde gelen aşiret liderinden BAE'nin Sokotra'daki varlığının sonlandırılması için "ayaklanma" çağrısı
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Yemenli önde gelen aşiret liderinden BAE'nin Sokotra'daki varlığının sonlandırılması için "ayaklanma" çağrısı

Yemenli önde gelen aşiret liderinden BAE'nin Sokotra'daki varlığının sonlandırılması için 'ayaklanma' çağrısı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Yemen'in Sokotra kentindeki aşiretlerin lideri İsa Salim bin Yakut, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait güçlerin kentteki varlığını sonlandırması için halka ayaklanma çağrısında bulundu.

Yemen'in Sokotra kentindeki aşiretlerin lideri İsa Salim bin Yakut, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait güçlerin kentteki varlığını sonlandırması için halka ayaklanma çağrısında bulundu.

Bin Yakut, ülkenin güneydoğusundaki El-Mehra kentinde düzenlediği basın toplantısında, BAE'nin Sokotra Adası'ndaki varlığının son bulmasını istedi.

Sokotra'daki yabancı varlığını reddetmek amacıyla oturma eylemine başlayacaklarını aktaran Bin Yakut, barışçıl bir şekilde ayaklanma çağrısı yaptı.

Bin Yakut, BAE ve onun desteklediği güçler tarafından kontrol altına alınan kentin birçok açıdan tarihinin en kötü günlerine sahne olduğuna dikkati çekti.

Sokotra kentinin kontrolü Haziran 2020'den bu yana BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin elinde bulunuyor.

BAE'ye yönelik "Sokotra" suçlamaları

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli "SouthFront" internet sitesi, 28 Ağustos 2020'de İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül 2020'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndererek, BAE'nin Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığını bildirmişti.

Aşal ve Muammeri ayrıca BAE'nin hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı mayıs ayında, BAE'nin Yemen'in Perim (Mayum) adasında askeri üs inşa ettiğini ileri sürmüştü.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek ise ülkesinde yabancı askeri üslerin bulunduğuna dair iddiaları yalanlamış, Sokotra Adası'nda da İsrail'e ait askeri üs bulunmadığını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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Yemenli önde gelen aşiret liderinden BAE'nin Sokotra'daki varlığının sonlandırılması için "ayaklanma" çağrısı - Haberler
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