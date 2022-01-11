Yemen ordusu: Marib'in güneyinde "geniş bir alanda" kontrol sağladık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen ordusu: Marib'in güneyinde "geniş bir alanda" kontrol sağladık

Yemen ordusu: Marib'in güneyinde
AA / Omar Alothmani - Haberler | Güncel

Yemen ordusu, Marib ilinin güneyinde geniş bir alanın kontrolünü sağladığını açıkladı.

Yemen ordusu, Marib ilinin güneyinde geniş bir alanın kontrolünü sağladığını açıkladı.

Orduya bağlı Amalika Tugaylarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marib'in Harib ilçesinde İran destekli Husiler ile çatışmalar çıktığı belirtildi.

Amalika Tugaylarının ilçedeki geniş bir alanda kontrolü ele geçirdiği aktarılan açıklamada, çatışmalar sırasında Husilerin büyük zayiat verdiği kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

AA / Omar Alothmani - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title