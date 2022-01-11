Yemen ordusu: Marib'in güneyinde "geniş bir alanda" kontrol sağladık

Yemen ordusu, Marib ilinin güneyinde geniş bir alanın kontrolünü sağladığını açıkladı.

Orduya bağlı Amalika Tugaylarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marib'in Harib ilçesinde İran destekli Husiler ile çatışmalar çıktığı belirtildi.

Amalika Tugaylarının ilçedeki geniş bir alanda kontrolü ele geçirdiği aktarılan açıklamada, çatışmalar sırasında Husilerin büyük zayiat verdiği kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

AA / Omar Alothmani - Son Dakika Haberleri

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