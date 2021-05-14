Yemen'in Taiz kentinde Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
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Yemen'in Taiz kentinde Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde, İsrail saldırıları ve ihlallerine maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma gösterisi gerçekleştirildi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde, İsrail saldırıları ve ihlallerine maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma gösterisi gerçekleştirildi.

Taiz kentinde onlarca Yemenli, cuma namazından sonra Filistinlilere destek için bir araya geldi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri destekleyen sloganlar attı.

Göstericiler, İsrail'in Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 122 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 900'e ulaştı.

Yemen'in Taiz kentinde Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Yemen'in Taiz kentinde Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Yemen'in Taiz kentinde Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
Yemen'in Taiz kentinde Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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