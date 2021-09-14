Yemen'in Şebve ilinde BAE destekli gruba 'kaos çağrısı yapma' suçlaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen'in Şebve ilinde BAE destekli gruba "kaos çağrısı yapma" suçlaması

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Yemen'in Şebve ilinde BAE destekli gruba

Yemen'in Şebve ilinde hükümete bağlı Güvenlik Komitesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyini (GGK) "barışçıl gösteriler adı altında şiddet ve kaos" çağrısı yapmakla suçladı.

Yemen'in Şebve ilinde hükümete bağlı Güvenlik Komitesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyini (GGK) "barışçıl gösteriler adı altında şiddet ve kaos" çağrısı yapmakla suçladı.

Şebve Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, GGK'nin dün yaptığı "hükümet güçlerince gerçekleştirilen kaçırma ve tutuklamaların protesto edilmesi" çağrısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bayda ili çevresinde Husilerin toplanmasıyla eş zamanlı olarak GGK'nin barışçıl gösteri adı altında yaptığı şiddet ve kaos çağrılarının kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Söz konusu çağrının Şebve'nin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği ve gösterilerin tüm sonuçlarından GGK'nin sorumlu olacağı kaydedildi.

BAE destekli GGK, dün, "hükümet güçleri tarafından gerçekleştirilen kaçırma ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla 15 Eylül Çarşamba günü tüm Şebve'de gösteriler düzenlenmesi" çağrısında bulunmuştu.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Gökhan Çıra Düm Tek Tek Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yemen'in Şebve ilinde BAE destekli gruba 'kaos çağrısı yapma' suçlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 22:48:30. #1.11#