Yemen'in Şebve ilinde BAE destekli gruba "kaos çağrısı yapma" suçlaması

Yemen'in Şebve ilinde hükümete bağlı Güvenlik Komitesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyini (GGK) "barışçıl gösteriler adı altında şiddet ve kaos" çağrısı yapmakla suçladı.

Şebve Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, GGK'nin dün yaptığı "hükümet güçlerince gerçekleştirilen kaçırma ve tutuklamaların protesto edilmesi" çağrısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bayda ili çevresinde Husilerin toplanmasıyla eş zamanlı olarak GGK'nin barışçıl gösteri adı altında yaptığı şiddet ve kaos çağrılarının kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Söz konusu çağrının Şebve'nin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği ve gösterilerin tüm sonuçlarından GGK'nin sorumlu olacağı kaydedildi.

BAE destekli GGK, dün, "hükümet güçleri tarafından gerçekleştirilen kaçırma ve tutuklamaları protesto etmek amacıyla 15 Eylül Çarşamba günü tüm Şebve'de gösteriler düzenlenmesi" çağrısında bulunmuştu.