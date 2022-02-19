Yemen'in Marib kentinde Husilerin İHA saldırısında 3 çocuk ağır yaralandı

Yemen'in orta kesimindeki Marib'de İran destekli Husilerin bir okulun çevresine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 3 çocuk ağır yaralandı.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansının haberine göre, Husiler, Marib'in güneyindeki Harib ilçesinde bir okula öğrencilerin giriş saatlerinde İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda, Ali el-Kaysi (12), Muhanned el-Akili (11) ve Hamdan el-Kaysi (11) ağır yaralandı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı şiddetle kınadı.

Husilerin erkek, kadın ve çocuk ayrımı yapmadan Yemenlileri öldürmeye devam ettiğini belirten İryani, uluslararası insan hakları örgütleri ve kuruluşlarının Yemen halkına karşı işlenen bu suçlar karşısında sessiz kalmalarına tepki gösterdi.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar aralıksız sürüyor.