Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada
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Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada

30.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:52

Son Dakika! Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçak Aden Havalimanı'na indikten sonra büyük bir patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Öte yandan patlama anı canlı yayına yansırken, ajanslar görüntüyü son dakika koduyla geçti.

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerini taşıyan uçak Aden Havalimanına iniş yaptıktan sonra limanda büyük bir patlama meydana geldi.

PATLAMA ANI CANLI YAYINA YANSIDI

Patlama, bürokratların uçaktan indiği sırada meydana gelirken, o anlar canlı yayına saniye saniye yansıdı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

İNSAN HAKLARI BAKANININ ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan hayatını kaybedenlerin arasında İnsan Hakları Bakanının da bulunduğu öne sürüldü. Patlamayı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Yemen'deki patlama saniye saniye kameralarda

Patlamanın olduğu bölgede derin bir çukurun oluştuğu da dikkatlerden kaçmazken, patlamanın hava saldırısı sonucu olduğu iddiaları Yemen medyasında dolaşmaya başladı.

Havalimanında bulunan görevliler ise yaralanan insanlara müdahalede bulundu.

Son Dakika! Yemen'deki patlama saniye saniye kamerada

BAŞBAKAN VE KABİNE ÜYELERİ BAŞBAKANLIK KONUTUNA GÖTÜRÜLDÜ

Reuters'un haberinde, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Said ve diğer kabine üyelerinin güvenli bir şekilde şehirde bulunan başbakanlık konutuna götürüldüğü ifade edildi.

Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada
Haber Yorumları (4)
MERT: ülkemizdeki politikacilarin güvencini nankör ve hain vekiller görsünde, akillari baslarina gelsin.
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SEREN CANJ: Orda bakan millet vekili olsa ne olur hepsi 5 para etmez ler vicdansızlar
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RAHAT BIRAKIN ORTA DOĞUYU: Bıkmadınız mı artık katil Amerika Avrupa veya Rusya hepiniz katilsiniz! Rahat bırakın Müslümanları!
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