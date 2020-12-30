Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada

Son Dakika! Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçak Aden Havalimanı'na indikten sonra büyük bir patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Öte yandan patlama anı canlı yayına yansırken, ajanslar görüntüyü son dakika koduyla geçti.

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerini taşıyan uçak Aden Havalimanına iniş yaptıktan sonra limanda büyük bir patlama meydana geldi.

PATLAMA ANI CANLI YAYINA YANSIDI

Patlama, bürokratların uçaktan indiği sırada meydana gelirken, o anlar canlı yayına saniye saniye yansıdı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

İNSAN HAKLARI BAKANININ ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan hayatını kaybedenlerin arasında İnsan Hakları Bakanının da bulunduğu öne sürüldü. Patlamayı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Patlamanın olduğu bölgede derin bir çukurun oluştuğu da dikkatlerden kaçmazken, patlamanın hava saldırısı sonucu olduğu iddiaları Yemen medyasında dolaşmaya başladı.

Havalimanında bulunan görevliler ise yaralanan insanlara müdahalede bulundu.

BAŞBAKAN VE KABİNE ÜYELERİ BAŞBAKANLIK KONUTUNA GÖTÜRÜLDÜ

Reuters'un haberinde, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Said ve diğer kabine üyelerinin güvenli bir şekilde şehirde bulunan başbakanlık konutuna götürüldüğü ifade edildi.