Yemen'de Kovid-19'a karşı aşı kampanyası başlatıldı
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Yemen'de Kovid-19'a karşı aşı kampanyası başlatıldı

Yemen'de Kovid-19'a karşı aşı kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Yemen hükümeti 22 ilden 13'ünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalar için AstraZeneca aşısının kullanılacağı bir aşılama kampanyası başlattı.

Yemen hükümeti 22 ilden 13'ünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanları, yaşlılar ve kronik hastalar için AstraZeneca aşısının kullanılacağı bir aşılama kampanyası başlattı.

AA muhabirine açıklama yapan Sağlık Bakanı Yardımcısı Ali el-Velidi, Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı tarafından 13 ilde aşı kampanyası başlattığını belirtti.

Husilerin kontrolünde olan diğer illerde kampanya olmayacağına işaret eden Velidi, kampanyanın 317 bin 363 sağlık çalışanı, yaşlılar ve kronik hastalığı olanları kapsayacağını aktardı.

Velidi, 14 gün sürecek kampanyanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'nin desteğiyle ve 426 ekibe dağıtılmış 1740 sağlık uzmanı tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Yemen'de 1132 kişi salgında hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 5 bin 858'e ulaştı.

İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde ise Kovid-19 kaynaklı ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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