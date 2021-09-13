Yemen'de Husilerin Muha Limanı'nı hedef alması protesto edildi

Yemen'in Taiz ilinde, Husilerin el-Muha Limanı'nı hedef almasını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Muha'daki hükümet binaları önünde toplanan göstericiler "Kanımız canımız sana feda ey Yemen", "Bugünden sonra Husiler yok" gibi sloganlar attı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, 11 Eylül'de Husilerin, Muha Limanı'nı 4 füze ve 3 İHA ile hedef aldığını ve saldırılarda limanda içinde fakirlere dağıtılmak üzere hazırlanan 10 binlerce gıda kolisinin bulunduğu insani yardım depolarının yanarak ciddi hasar gördüğünü açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.