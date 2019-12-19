Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı
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Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı

Yemen'de, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 135 tutuklu serbest bırakıldı.

19.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:51

'de, güçleri ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 135 tutuklu serbest bırakıldı.

Yemenli askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet güçleri ile Husiler arasında kentinde esir takası yapıldı.

Hükümet güçleri, Husilerden 60 esiri serbest bıraktı. Bunun üzerine Husiler de hükümet güçlerinden alıkoyduğu 75 kişiyi salıverdi.

Konuyla ilgili hükümet veya Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de daha önce de hükümet ile Husiler arasında birçok kez esir takası yapıldığı biliniyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı
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