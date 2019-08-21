Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü

21.08.2019 19:30

Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın güneydoğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.



İsmini açıklamama şartı ile konuşan iki ABD yetkilisi, MQ-9 model İHA'nın salı günü düşürüldüğünü doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle