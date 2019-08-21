Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü

Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü

Yemen'de Husi'lerin kontrolündeki baş kent Sanaa'nın güney doğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

21.08.2019 19:30
Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait İHA düşürüldü

Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın güneydoğu bölgesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.


İsmini açıklamama şartı ile konuşan iki ABD yetkilisi, MQ-9 model İHA'nın salı günü düşürüldüğünü doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et