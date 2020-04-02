Yemen'de 200 mahkum daha serbest bırakıldı
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde 200 mahkum, yeni tip koronavirüsün (Kovid1-9) yayılma ihtimaline karşılık alınan tedbirler kapsamında serbest bırakıldı.
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde 200 mahkum, yeni tip koronavirüsün (Kovid1-9) yayılma ihtimaline karşılık alınan tedbirler kapsamında serbest bırakıldı.
Hadramevt Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, yargı makamlarından gelen talimatlar doğrultusunda 200 mahkumun serbest bırakıldığı belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.
Böylelikle hükümetin kontrolündeki Hadramevt, Taiz, Şebve, Marib ve el-Mehra'da son 9 gün içinde salıverilen mahkumların sayısı 508'e ulaşmış oldu.
Yemen'de şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA