Yemen BAE'yi Sokotra Adası'na hükümetin onayı olmadan turist getirmekle suçladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemen BAE'yi Sokotra Adası'na hükümetin onayı olmadan turist getirmekle suçladı

Yemen BAE'yi Sokotra Adası'na hükümetin onayı olmadan turist getirmekle suçladı
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Yemen Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), Sokotra Adası'na hükümetin onayını almadan yabancı turist getirerek ülke egemenliğini ihlal etme suçlamasında bulundu.

Yemen Enformasyon Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), Sokotra Adası'na hükümetin onayını almadan yabancı turist getirerek ülke egemenliğini ihlal etme suçlamasında bulundu.

Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BAE'liler, farklı uyruklara sahip yabancı turistlere Sokotra Adası'na gelebilecekleri özel vizeler çıkardı. Bunu yaparken de Yemen hükümetine danışmadılar ya da herhangi bir onay almadılar." ifadelerini kullandı.

Rahbi, BAE'nin İsrailli turistleri Sokotra'ya getirmiş olma ihtimalinin de uzak olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Yemen hükümetinin, onay verilmeden herhangi bir yabancı turistin ülkeye girişine izin vermeme konusundaki tavrının net olduğunu vurgulayan Rahbi, "BAE'nin yaptığı, Yemen'in egemenliğine açık bir saldırıdır. Bu, kabul edilemez." dedi.

BAE'den suçlamalara ilişkin açıklama yapılmadı.

BAE'ye yönelik "Sokotra" suçlamaları

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi arasında kontrol sağlama mücadelesi yaşanıyor.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos 2020'de İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül 2020'de Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndererek BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığını ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı mayıs ayında, BAE'nin Yemen'in Perim (Mayum) adasında askeri üs inşa ettiğini iddia etmişti.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mübarek ise ülkesinde yabancı askeri üslerin bulunduğuna dair iddiaları yalanlamış, ülkenin güneyindeki Sokotra Adası'nda da İsrail'e ait askeri üs bulunmadığını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,7 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Hasan Polatkan Adnan Menderes İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hadise Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yemen BAE'yi Sokotra Adası'na hükümetin onayı olmadan turist getirmekle suçladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 23:16:47. #1.16#

title