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Yemekteyiz Pınar estetiksiz hali nasıl?

Yemekteyiz Pınar estetiksiz hali nasıl?
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının 21-25 Nisan haftasında yarışacak olan Pınar Hanım'ın hayatı merak konusu oldu. Pınar Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Yemekteyiz programı, yemek yapma yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyen yarışmacıları ekranlara getiriyor. Peki, Yemekteyiz Pınar estetiksiz hali nasıl?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 21-25 Nisan haftasında yarışacak olan Pınar Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Pınar Hanım kimdir? Yemekteyiz Pınar estetiksiz hali nasıl?

YEMEKTEYİZ PINAR HANIM KİMDİR?

Pınar Özkurteller, özellikle yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Güzellik ve değişim konularına olan ilgisiyle bilinen Pınar Hanım, bugüne kadar 150'den fazla estetik operasyon geçirdi. Bu dönüşüm süreci, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekiyor.

Yemekteyiz Pınar estetiksiz hali nasıl?

Pınar Özkurteller, 8 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesinin kökenleri Rize ve Ayvalık'a dayanmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Adalet Bölümü'nden mezun olan Özkurteller, tek çocuk olup, annesini 10 günlükken, babasını ise 13 yaşında akciğer kanserinden kaybetmiştir.

Pınar Hanım "Bende toplam 150-200 tane estetik var" dedi.

YEMEKTEYİZ PINAR ESTETİKSİZ HALİ NASIL?

Pınar, televizyon dünyasında adını ilk olarak "Kuaförüm Sensin" programıyla duyurmuş ve büyük bir izleyici kitlesi kazanmıştır.

Yemekteyiz Pınar estetiksiz hali nasıl?

Kendisinin açıkladığına göre, 150-200 arasında estetik operasyon geçirmiştir.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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