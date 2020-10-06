Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti
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Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

06.10.2020 04:32 | Son Güncelleme: 06.10.2020 04:36
Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde evde yemek yedikten sonra rahatsızlan Eralp K. (16), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde evde yemek yedikten sonra rahatsızlan Eralp K. (16), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eralp K.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Eralp K., akşam saatlerinde evde yemek yedikten fenalaştı. Babasının müdahalesinin ardından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle Eralp K. ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalbi duran Eralp K.'ya dakikalarca kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Eralp K.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.Eralp K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, gencin spor salonuna giittiği belirledi. 


Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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