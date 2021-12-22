Yemek siparişi veren müşteri kuryeye o güzel notu bıraktı - Haberler
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Yemek siparişi veren müşteri kuryeye o güzel notu bıraktı

Yemek siparişi veren müşteri kuryeye o güzel notu bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son zamanlarda artan kurye kazalarının ardından, bugün sipariş veren bir müşterinin bıraktığı güzel not bu soğuk havalarda gönülleri ısıttı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde son zamanlarda artan kurye kazalarının ardından, bugün sipariş veren bir müşterinin bıraktığı güzel not bu soğuk havalarda gönülleri ısıttı.

Kdz Ereğli'de 2 gündür devam eden kar yağışı, art arda kazalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda en zor zamanları ise kuryeler yaşadı. Her gün trafik kazası geçirme riskiyle karşı karşıya kalan kuryeler bu soğuk günlerde de çalışmaya devam ediyor. Kuryelerin, kazalarına ise çoğu zaman hızlı sipariş baskısı neden oluyor. Bugün ilçede bulunan bir yemek firmasına sipariş veren müşteri ise nota şu cümleleri ekledi:

"Kuryeci abi bu havalarda acele etmesin lütfen. Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez.' Yemek firmasında çalışan kurye ise bu örnek yazıyı sosyal medyasından paylaştı.

(Vedat Kılıç/İHA)

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