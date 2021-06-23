Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna - Haberler | Yerel

Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı Denizli'de bir otomobilin bagajı yerine, kaputun üzerine hiçbir önlem alınmadan taşınan yem çuvalı ilginç görüntülere sahne oldu.

Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı

DENİZLİ - Denizli'de bir otomobilin bagajı yerine, kaputun üzerine hiçbir önlem alınmadan taşınan yem çuvalı ilginç görüntülere sahne oldu. Türk işi taşıma, trafikteki diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı.

Denizli'nin trafikte en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde bağlanmadan ve hiçbir önlem alınmadan bir aracın bagaj kaputunun üzerinde götürülen yem çuvalı, görenleri hayrete düşürdü. Yem çuvalının Türk işi taşınması, trafikteki diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı.

Bagaj kaputunun üzerindeki bağlanmadan sabitlenmeden yem çuvalının tehlikeli yolculuğu, Atatürk Caddesi üzerinden emniyet ışıklarına kadar sürdü. Otomobil, Deliktaş Mahallesi istikametine yoluna devam etti. Bagaj kapağı üzerinde yaklaşık iki kilometre götürülen yem çuvalının yola düşerek diğer sürücüleri tehlikeye atmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı
Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı
Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı
Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna

Selin gelişini böyle görüntülediler
Selin gelişini böyle görüntülediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Merih Demiral Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yem çuvalını bagajda değil, bagajın üzerinde taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 10:54:45. #1.15#

title