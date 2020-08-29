YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI
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YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

(Havadan görüntülerle) YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTIAli AKSOYER/İSTANBUL(DHA)TÜRKİYE Açıkdeniz Yarış Kulübü(TAYK) tarafından düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 yarışları İstanbul Boğazı'nda başladı.

29.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:53

(Havadan görüntülerle) YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)TÜRKİYE Açıkdeniz Yarış Kulübü(TAYK) tarafından düzenlenen TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 yarışları İstanbul Boğazı'nda başladı. 2 gün sürecek yarışların ilk gününde tekneler İstanbul Boğazı'nda birbirleriyle kıyasıya mücadele ederlerken, rüzgarlar dolan yelkenleriyle görsel şölen oluşturdu. Yarış sırasında İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da başlayan ve Bursa, Tirilye ilçesinde devam eden yarışlar, dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl İstanbul'a alındı. TAYK-Eker Olympos Regatta 2020 yarışının ilk gününde start saat 12.00'de Beşiktaş'tan verildi. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgarla yelkenlerini dolduran onlarca tekne Anadolu Hisarına doğru harekete etti. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarışta tekneler rüzgarla dolan renkli yelkenleriyle görsel şölen oluşturdu. Yarış nedeniyle herhangi bir kazayı önlemek amacıyla İstanbul boğazı Transit gemi geçişine kapaltıldı. Bugünkü mücadelenin ardından yarışlara yarın(pazar) Moda Deniz Kulübü önünde verilecek startla devam edileceği yarışın finiş noktasının Caddebostan olduğu belirtildi.

YELKENLİLERİN YARIŞI BOĞAZIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATTI

Kaynak: DHA

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