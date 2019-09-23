Yelkencilerden oluşan 135 kişilik turist kafilesi Tarsus'u gezdi

23.09.2019 16:55

İstanbul'dan 45 tekne ile Mersin'e gelen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği'nin (DADD) 135 kişiden oluşan yelkenci grubu, Tarsus'un tarihi mekanlarını gezdi.



Yerli ve yabancı turistlerden oluşan 135 kişilik ekip, iki gün süreyle konakladıkları Mersin'de merkez ve ilçelerde bulunan tarihi ve turistik mekanları gezdi. Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Tarsus'a gelen ekibi karşılayarak, kenti gezdirdi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru, gezinin ardından düzenlenen yemekte denizcilerle bir araya geldi.



Buluşmada bir konuşma yapan Başkan Bozdoğan, Tarsus'un 10 bin yıllık geçmişi ile adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyledi. Çukurova'nın bereketli toprakları üzerinde olan Tarsus'un tanıtılması için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Bozdoğan, "Tarsus, hep ilklerin yaşandığı bir kenttir. Birçok medeniyete başkentlik yapmış bu şehrimizde sizleri görmekten mutlu olduk. Burada turizmin canlandırması konusunda bir takım çalışmalar başlattık. Tarihi değerlerimiz maalesef daha önce yeterli tanıtılmadı. Bu şehri tüm dünyaya duyurmanın amacındayız" dedi.



Dernek Başkanı Zafer Türkmen de etkinliklerinin aynı zamanda ülke turizmine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekerek, "Tarsus'a adeta hayran kaldık. Birçok arkadaşımız ilk defa Tarsus'u gördü. Gerçekten de gerek kültürü gerekse tarihi yerleri olsun mükemmel bir yer. Bizi burada misafir ettiniz. Tarsus Belediyesi'ne ve Başkan Haluk Bozdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Konuşmalarının ardından Başkan Bozdoğan, misafirlere Şahmeran figürlü cüzdan hediye etti. Toplu fotoğraf çekiminden sonra, Bozdoğan ve beraberindekiler gelen misafirleri uğurladı. - MERSİN

Kaynak: İHA