Televizyon yapımcısını tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Yeliz Yeşilmen'in eşi için yakalama kararı çıkartıldı

22.10.2019 14:18

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen, iş adamı eşi Ali Uğur Akbaş'ın yatakta çektiği atletli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve fotoğraf günlerce konuşulmuştu. Televizyon programı yapımcısı Bilal Özbilge'nin fotoğrafı programda yayınlaması üzerine arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen iş adamı Akbaş hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DURUŞMALARA KATILMADI

Akbaş, şikayetin ardından soruşturma aşamasında telefon konuşmasını içeren ses kaydının kendisine ait olmadığını belirtti. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Bilal Özbilge ve her iki tarafın avukatları katılırken, sanık Uğur Akbaş katılmadı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Özbilge'nin avukatı Levent Karakoç, sanığın adreslerine tebligat çıkarıldığını fakat tebligatların iade edildiğini belirterek, savunması alınmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Uğur Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Ali Uğur AKBAŞ, 1963 yılında Adana'da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak İnşaat, Turizm, Petrol ve Nakliye sektörlerinde şirketler kurarak birçok faaliyette bulundu. Halen Cerenkent İnşaat ve Özaltınbaş Lmt. Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: İHA