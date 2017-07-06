Yeldan: "İnsan Hakları ve Onuruna Uygun İnfaz Sistemi Yürütüyoruz"

Adana Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeleri, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı makamında ziyaret etti. Kurul Başkanı Ali Kersin, Başsavcı Ali Yeldan'a, ceza infaz kurumları şartlarını iyileştirilmesi ve hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki infaz ve ıslah uygulamalarına ilişkin işlem ve faaliyetleri yerinde görmek, incelemek, yönetici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü ve tutukluları dinlemek gibi görevleri yürüten Adana Cezaevi İzleme Kurulu Başkanı Ali Kersin ile üyeler Av. İsmail Demirdüzen, Doç. Dr. Mukaddes Gözde Ramazanoğlu ile Diş Hekimi Oğuzhan Ünal, Adana'daki ceza infaz kurumlarının işleyişiyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak üzere Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı ziyaret etti. Cezaevi Savcısı Necdet Yalçın Şen'in de bulunduğu ziyarette konuşan Ali Kersin, ceza infaz kurumları ve hükümlü ve tutuklulara yönelik yapılan projelerle Adana'ya önemli hizmetler kazandırıldığını söyledi. Cezaevi İzleme Kurulu olarak yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Kersin, "Gerek Türkiye'nin en büyük tarım açık cezaevi olsun gerek Adana Göltepe Eğitim Tesisleri olsun, bu projelerin Adana'ya kazandırılmasında büyük emeği olan Başsavcımıza, hükümlülerin eğitim ve rehabilitasyonu amacıyla yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu projelerin örnek olmasını, ülkemizin kalkınması ve gelişmesini diliyoruz" dedi.



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da, bağlı bulunan ceza infaz kurumlarında ceza adaletinin sağlanması için infaz işlemlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra, hükümlü ve tutukluların iyileştirme, topluma yeniden kazandırma ve meslek edindirme faaliyetlerine de devam ettiklerini söyledi. Yeldan, "İnsan haklarına saygılı, insan onurunu her zaman gözeten bir infaz sistemi yürütüyoruz. Cezaevi izleme kurulları da bu işin sivil toplum ayağını oluşturuyor. İdare olarak, savcılar olarak bununla ilgi birçok faaliyet icra ederken, bir başka göz, orayla ilgili işleyişi, uygulamaları, sorunları yerinde tespit edip idare, TBMM ve bakanlığımızla paylaşıyor. Bu şekilde, buradaki ihtiyaçları daha farklı şekilde değerlendirip çözme fırsatı yakalıyoruz" diye konuştu. Cezaevi izleme kurullarının önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Yeldan, Adana'da bağlı bulunan ceza infaz kurumlarının sorunlarını hep birlikte çözmek gayretinde olduklarını sözlerine ekledi.



Kurul üyeleri ziyaret sonunda Başsavcı Yeldan'a minyatür Osmanlı çelik zırh giysisi hediye etti. - ADANA