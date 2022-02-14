Yedinci Ev - Yok Saydın şarkı sözleri! Yedinci Ev - Yok Saydın dinle! Yok Saydın sözleri! - Haberler
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Yedinci Ev - Yok Saydın şarkı sözleri! Yedinci Ev - Yok Saydın dinle! Yok Saydın sözleri!

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Yedinci Ev - Yok Saydın şarkı sözleri! Yedinci Ev - Yok Saydın dinle! Yok Saydın sözleri!

Yok Saydın sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Yedinci Ev'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Yok Saydın şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Yedinci Ev - Yok Saydın mp3 indir Peki, Yedinci Ev - Yok Saydın şarkı sözleri! Yedinci Ev - Yok Saydın dinle! Yedinci Ev Yok Saydın sözleri! Yok Saydın şarkı sözü! Kalsaydın sözleri! İşte detaylar...

Yedinci Ev Yok Saydın şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Yok Saydın şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Yedinci Ev - Yok Saydın mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Yedinci Ev Yok Saydın şarkısı sözleri...

YEDİNCİ EV - YOK SAYDIN SÖZLERİ!

geri gel, düşündüğün gibi değil

geri dön, bıraktığın gibi değil

bu eller sana aitler

tutamam hayatımı sensiz asla

cevap ver, seven neden, niye gider?

peki neden yaşandı bütün kederler?

bu sefer

bana artık bir ümit ver

ne zaman iyileşir bu kırık kalpler?

yağmurlar yağınca mı?

güneşler açınca mı?

şiirler bitince mi?

dünya birden susunca mı?

***

yok saydın

bizi yok saydın

gelmedin, dönmedin

n'olurdu kalsaydın?

unutsaydık dertleri, hüzünleri

YEDİNCİ EV - YOK SAYDIN DİNLE!

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