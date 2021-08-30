Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
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Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, eşi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yedigöller Milli Parkı'na yaklaşık 10 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yedigöller Milli Parkı'ndan Bolu yönüne giden Orhan Uzun yönetimindeki 34 LV 7983 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metrelik uçuruma uçan otomobil ağaçlara çarptıktan sonra yan yattı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil, jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araçta bulunan sürücü Orhan Uzun ile eşi Emine Uzun, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak uçurumdan yukarı taşındı. Orhan Uzun kazayı yara almadan atlatırken, eşi hafif şekilde yaralandı. Emine Uzun, 112 Acil Servis ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Faruk Çidem/İHA)

Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı
Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Otomobille 25 metrelik uçuruma yuvarlanan çift ölümden döndü: 1 yaralı - Haberler
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