Yediği maske cezası sonrası verdiği cevap şok etti: "İnşallah hepiniz yakalanır ceza yersiniz"
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Yediği maske cezası sonrası verdiği cevap şok etti: "İnşallah hepiniz yakalanır ceza yersiniz"

29.11.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:35

SAKARYA (İHA) – Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın iki haftada korona virüs vaka sayılarının yüzde 100 artış gösterdiğini belirttiği Sakarya'da denetimler sıklaştırıldı.

SAKARYA (İHA) – Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın iki haftada korona virüs vaka sayılarının yüzde 100 artış gösterdiğini belirttiği Sakarya'da denetimler sıklaştırıldı. Denetimler esnasında maskesini takmadığı için ceza yiyen 24 yaşındaki bir gencin verdiği cevap ise şaşkına çevirdi. Cihat Yıldırım, "Maske takmayan arkadaşlara inşallah benim bu görüntüm uyarı olur, inşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlık müdürleri ile yaptığı online toplantıda, Sakarya'daki vaka sayılarının 2 hafta içerisinde yüzde 100 artış gösterdiğini belirtti. Salgının seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durulan toplantıda; tedbirlerden verilen her tavizin, salgınla mücadeleyi zorlaştırdığı ve tedbirin olmadığı yerde tehdidin devam ettiğini aktaran Bakan Koca'nın açıklaması sonrasında Sakarya'da şehir genelinde denetimler sıkılaştırıldı. Kurallara uymayanlara cezaların kesildiği şehirde alınan tüm önlemlere rağmen vaka sayılarındaki artış ekipleri adeta teyakkuza geçirdi.

Şehrin en işlek caddesi Çark Caddesi başta olmak üzere kentin farklı bölgelerinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Öte yandan, Çark Caddesi'nde polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında maskesini takmayan 24 yaşındaki Cihat Yıldırım isimli bir gence ceza yazıldı. Kendisine ceza yazılan genç ise verdiği cevap ile adeta şaşkına çevirdi.

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"İnşallah hepiniz yakalanır ve ceza yersiniz"

Maske cezası sonrası verdiği cevap ile şaşkına çeviren 24 yaşındaki yaşındaki Cihat Yıldırım, "Maskeyi yarım taktığım için denetimler esnasında ceza yedim. Yapacak bir şey yok, yakalandık mı yiyoruz cezayı. Maske takmayan arkadaşlara inşallah benim bu görüntüm uyarı olur, inşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz. Bin lira civarında bir ceza yedim herhalde" dedi.

Ekiplerin şehir genelindeki denetimleri sürüyor. - SAKARYA

Yediği maske cezası sonrası verdiği cevap şok etti: 'İnşallah hepiniz yakalanır ceza yersiniz'
Yediği maske cezası sonrası verdiği cevap şok etti: 'İnşallah hepiniz yakalanır ceza yersiniz'
Yediği maske cezası sonrası verdiği cevap şok etti: 'İnşallah hepiniz yakalanır ceza yersiniz'
Yediği maske cezası sonrası verdiği cevap şok etti: 'İnşallah hepiniz yakalanır ceza yersiniz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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