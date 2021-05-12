Yediği cezalar göbek attırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde salgı sürecinden bu yana 6 tane sokağa çıkma yasağı ve maske takmama cezası yiyerek rekor kıran Rambo lakaplı Celil Topal, hayat güzel yaşamaya değer diyerek göbek atıp oynamaya başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde salgı sürecinden bu yana 6 tane sokağa çıkma yasağı ve maske takmama cezası yiyerek rekor kıran Rambo lakaplı Celil Topal, hayat güzel yaşamaya değer diyerek göbek atıp oynamaya başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çay ocağında çalışan Celil Topal (59), salgın sürecinden bu yana sokağa çıkma yasağına muhalef ve maske takmadığı gerekçesiyle 6 tane ceza yedi. Toplam 9 bin 900 lira ceza evraklarının eline ulaşmasıyla miktarı öğrenen Celil Topal, verdiği tepki ile sosyal medyada gündem oldu. Topal, "Devletin kestiği parmak acımaz, hayat güzel yaşamaya değer. Ceza rekoru bende diyerek" oyun havası eşliğinde göbek attı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı