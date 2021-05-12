Yediği cezalar göbek attırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yediği cezalar göbek attırdı

Yediği cezalar göbek attırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın İznik ilçesinde salgı sürecinden bu yana 6 tane sokağa çıkma yasağı ve maske takmama cezası yiyerek rekor kıran Rambo lakaplı Celil Topal, hayat güzel yaşamaya değer diyerek göbek atıp oynamaya başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde salgı sürecinden bu yana 6 tane sokağa çıkma yasağı ve maske takmama cezası yiyerek rekor kıran Rambo lakaplı Celil Topal, hayat güzel yaşamaya değer diyerek göbek atıp oynamaya başladı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çay ocağında çalışan Celil Topal (59), salgın sürecinden bu yana sokağa çıkma yasağına muhalef ve maske takmadığı gerekçesiyle 6 tane ceza yedi. Toplam 9 bin 900 lira ceza evraklarının eline ulaşmasıyla miktarı öğrenen Celil Topal, verdiği tepki ile sosyal medyada gündem oldu. Topal, "Devletin kestiği parmak acımaz, hayat güzel yaşamaya değer. Ceza rekoru bende diyerek" oyun havası eşliğinde göbek attı. - BURSA

Yediği cezalar göbek attırdı
Yediği cezalar göbek attırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Yılmaz Vural Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yediği cezalar göbek attırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:17:43. #1.14#

title