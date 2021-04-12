Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
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Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor

Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, çeşitli nedenlerle koruma altına alınan binlerce araç çürümeye terk ediliyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, çeşitli nedenlerle koruma altına alınan binlerce araç çürümeye terk ediliyor. Lüks araçların da yer aldığı milyonlarca lira değerindeki araçların bulunduğu yediemin otoparkın işletmecisi Mustafa Çetin, "Yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.

Fatih Mahallesi'nde 2007 yılından bu yana 12 dönüm alanda hizmet veren yediemin otoparkında, trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, tescilsiz ve belgeleri eksik olan araçlar bekletiliyor. Eksikleri giderilen araçlar sahiplerince geri alınırken, alınmayan yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Yediemin otoparkında koruma altına alınan motosiklet, otomobil, kamyon, minibüslerin yanı sıra yaklaşık 1500 araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda bağlanan ve sahiplerinin geri gelmemesiyle kaderine terk edilince, otoparkta araç mezarlığına dönüştü.12 dönüm alanda 14 yıldır yediemin otoparkı olarak hizmet verdiklerini anlatan Mustafa Çetin, "Otoparkımızda 14 yıldır bekleyen araçlarımız var. Şu an otoparkımızda yaklaşık bini motosiklet olmak üzere milyonlarca lira değerde 1500 araç bulunmaktadır. Ama bu araçların hepsi burada hurdaya atılmış gibi bekliyor. Biz buradaki araçların çürümesi yerine ekonomiye kazandırılması adına yetkililerden yasal düzenlene yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.


Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor
Yediemin otoparkındaki araçlar çürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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