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Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali Bayrampaşa'da başladı

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel
Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali Bayrampaşa'da başladı

Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde (BAYGEM) gençlerle buluştu.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali, Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde (BAYGEM) gençlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bayrampaşa Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin (TYB) düzenlediği festival, Dilnişin Musiki Topluluğu'nun dinletisiyle başladı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, yaptığı konuşmada, bugünkü gençliğin hem ülkenin geleceği hem de milletin göz bebeği olduğunu söyledi.

Gençliğin, henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet gibi olduğunu ifade eden Aydıner, "Ne güzel bir gençlik yetişmiş. Bu gençlik fetih gençliğidir. Bu gençlik ülkeyi geleceğe taşıyacak bir gençliktir. Bu gençlik ufkuyla, vizyonuyla, perspektifiyle yarının Türkiye'sini yeniden inşa edecek olan gençliktir. İşte o gençlik sizsiniz. Bu nedenle sizleri yürekten kutluyorum ve tebrik ediyorum." dedi.

Aydıner, edebiyatın çok önemli olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Hayallerimizi ortaya koyduğumuz, düşüncelerimizi şiire yansıttığımız ve vizyonumuzu ortaya koymuş olduğumuz o güzel edebiyatımızı bugün hep beraber edebiyatçılarımızla, şairlerimizle dinleyeceğiz. Bir hafta sürecek bu festivalimiz inşallah, Bayrampaşa'dan Türkiye'ye yayılacak. Edebiyatımıza, şiirimize, geçmişimize, tarihimize ve kültürümüze sizlerle beraber sahip çıkacağız."

"Edebiyat bilenlerin dili de gönlü de güzelleşir"

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, bütün çaba ve gayretlerinin gençler için olduğunu belirtti.

Gençleri edebiyatın ustalarıyla buluşturmaya ve edebiyat atölyelerinde yetiştirmeye devam edeceklerini dile getiren Bıyıklı, "Edebiyat, hayatımıza güzellikler katar. Edebiyat bilenlerin dili de gönlü de güzelleşir." diye konuştu.

Bıyıklı, edebiyatı olan topluluğa millet denileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir milletin edebiyatı yoksa o milletin geleceği yok demektir. Hamdolsun bizim köklü bir edebiyatımız ve köklü bir medeniyetimiz var. Hazine değerindeki birikimimizin farkına varmamız gerekiyor. Bu festivalin bir amacı da gençlerimizi güzelliklerle buluşturmaktır. Kültür ve edebiyat dostu Bayrampaşa Belediye Başkanımız Atila Aydıner'e bu güzel iklimi oluşturmasından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali, yedi gün boyunca Bayrampaşa'da devam edecek."

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz ise edebiyatın his, fikir ve hayalin değiştirilmesi için insanda bir ifade vasıtasıyla kendisine yol bulan güzel sanatların bir şubesi olduğunu söyledi.

Hayatta yer tutan her şeyin his, hayal ve fikirle değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Emeksiz, "Hayalden söz ettiğimizde karşısında bir gerçek de var. Gerçek ve hayal birbirine rağmen değil aslında birlikte var. Bir ifade vasıtasıyla, bu dil olabilir, yazılı veya sözlü dil olabilir ya da bir şiirle ifade edilebilir, belki de söz olmadan muhabbet olabilir." ifadelerini kullandı.

"Milli kültürün temeli şiirdir"

Şair ve yazar Bestami Yazgan, şiir okuyarak başladığı konuşmasında sanata edebiyata gönül veren aziz millete, gençlere ve onları destekleyenlere teşekkür etti.

Yazgan, insanlar kılık ve kıyafetlerine göre karşılandığını, konuşmalarına göre ağırlanıp şahsiyetlerine göre uğurlandığını anlatarak, "Aynı insanlar gibi toplumların da bir şahsiyeti vardır ki bunu milli kültürü oluşturur. Bana göre milli kültürün temeli şiirdir." dedi.

Mehmet Emin Yurdakul'un "Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir" mısralarını hatırlatan Yazgan, "Bizler vatanı, milleti, istiklali sevmeyi Mehmet Akif'ten; davayı sevmeyi Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç'tan, bayrağı sevmeyi Arif Nihat Asya'dan, yaratandan dolayı bütün yaratılanı sevmeyi de Yunus Emre'den öğrendik. Bunların hepsi şairdir kardeşim." değerlendirmesini yaptı.

Programa yazar Savaş Barkçin, Hattat Hüsrev Subaşı, Doç. Dr. Ahmet Koçak, Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Özsaray, hikayeci ve yazar Gökhan Yılmaz, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, genç şairlerle yazarlar katıldı. Açılış programı genç şairlerin şiir okumalarıyla devam etti.

Festival, 7 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali Bayrampaşa'da başladı

Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali Bayrampaşa'da başladı

Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali Bayrampaşa'da başladı

Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali Bayrampaşa'da başladı

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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