YDS ne zaman yapılacak? YDS konuları neler? YDS / e-YDS hakkında merak edilenler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YDS ne zaman yapılacak? YDS konuları neler? YDS / e-YDS hakkında merak edilenler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı / YDS gelecek hafta yapılacak. Son başvurusu Mart ayından tamamlanan YDS konuları nedir? YDS konuları nelerdir? YDS'ye kimler başvurabilir? YDS puanının geçerlilik süresi ne kadar? YDS ne zaman yapılacak?

YDS ne zaman yapılacak? YDS konuları neler? YDS / e-YDS hakkında merak edilenler
21.09.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:09

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı/ YDS gelecek hafta yapılacak. Son başvurusu Mart ayından tamamlanan YDS konuları nedir? YDS konuları nelerdir? YDS'ye kimler başvurabilir? YDS ne zaman yapılacak?

YDS NEDİR?

YDS veya tam adıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

YDS KONULARI NELERDİR?YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI KONULARI

  • Kelime/ Phrasal Verb Soruları
  • Tense/ Preposition/ DilbilgisiSoruları
  • Cloze Test Soruları
  • Cümle Tamamlama Soruları
  • Çeviri Soruları
  • Paragraf Soruları
  • Diyalog Tamamlama Soruları
  • Yakın Anlamlı Cümle Soruları
  • Paragraf Tamamlama Soruları
  • Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle Soruları
YDS ne zaman yapılacak? YDS konuları neler? YDS/ e-YDS hakkında merak edilenler

YDS/ e-YDS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

YDS'ye başvurabilecekler:

  • KPSS lise adayları
  • KPSS önlisans adayları
  • Üniversite 3 veya 4'üncü sınıfta okuyanlar
  • KPSS lisans adayları
  • KPSS A grubu adayları
  • Kamu personelleri
  • Yüksek lisans adayları
  • Araştırma görevlisi olmak isteyenler
  • Doktora adayları
  • Doçent adayları
  • Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak olanlar
  • Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyenler
  • Yurt dışında bir yükseköğretim programını bitiren ve denklik almak isteyenler

YDS NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı/ 2020-YDS 27.09.2020 tarihinde yapılacak.

YDS/ e-YDS PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDSveya e-YDS puanlarının bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını diledikleri zaman kullanabilirler.

YDS veya e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için ise puanın geçerlilik süresi 5 yıldır.

Ancak ÖSYM mevzuatında kurumlara sınavların geçerlilik süresini belirleme yetkisi verilmiştir. Bu sebeple başvuru yapılacak kurumun kabul ettiği geçerlilik süresine dikkat edilmelidir.

Kaynak: Haberler.com

İlgili Haberler

YDS sınavı ne zaman? YDS sınavı saat kaçta? YDS sınavı koronavirüs önlemleri neler? YDS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
YDS sınavı ne zaman? YDS sınavı saat kaçta? YDS sınavı koronavirüs önlemleri neler? YDS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü oturumu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 1. 2. ve 3. oturumu ne alanda?
KPSS 2020 Lisans Alan Bilgisi birinci, ikinci ve üçüncü oturumu ne zaman, saat kaçta başlayacak? 1. 2. ve 3. oturumu ne alanda?
Haftanın en popüler konuları neler? Habermetre, 14 - 21 Eylül Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Haftanın en popüler konuları neler? Habermetre, 14 - 21 Eylül Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Adnan Menderes Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Seda Sayan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sörloth Arda Turan Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bursa Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YDS ne zaman yapılacak? YDS konuları neler? YDS / e-YDS hakkında merak edilenler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 14:18:42. #1.14#
title