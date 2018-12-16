Yazmayı Öğreten Öğretmenine Kitabını İmzaladı

Eğitimci, yazar ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, 'Mazeret Yok' isimli kitabının imza günü dolayısıyla geldiği Eskişehir'de ilkokul öğretmenlerinin sürpriz ziyaretiyle karşılaştı.

Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nda duygusal anlar yaşandı. Fuar kapsamında düzenlenen imza gününde sevenleri ile bir araya gelen eğitimci ve yazar Dr. Şaban Kızıldağ'ı öğretmenleri de ziyaret etti. Aralarında kendisine okuma yazmayı öğreten ilkokul öğretmeni Hatice Ayla Öner'in de olduğu öğretmenlerine yazdığı kitabı imzalayarak hediye eden Dr. Şaban Kızıldağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğretmenler ise öğrencilerini seneler sonra imza gününde görmenin gururunu yaşarken birçok anılarını da tazelediler.

"İstanbul'da olan kitap fuarından daha yoğun olduğunu gözledim"

Birçok kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarına eğitim veren; "Mazeret yok" sloganıyla bugüne kadar 2 milyon insana ulaşan Dr. Şaban Kızıldağ, imza gününde yaptığı açıklamada, "TÜYAP'ın Eskişehir'de düzenlediği 1'inci kitap fuarı, bence çok geç kalmış bir uygulama ve etkinlik. Çünkü bugün salona girmek için geldiğimizde yaklaşık 1 saat 10 dakika araba yoğunluğundan içeri giremedik. Bu belki fuarın son günü olması sebebiyle yaşadığımız bir olay olabilir ama Eskişehir'in kültüre, sanata ve kitaba olan ilgisi, potansiyeli çok fazla. Fazlasıyla değer veriyor. Onu gördük. Ondan dolayı inanılmaz mutluyum. İstanbul'da olan kitap fuarından daha yoğun olduğunu gözledim. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"Ben geleceğinin çok güzel olacağını biliyordum"

Öğrencisi Dr. Şaban Kızıldağ'ı imza gününde ziyaret eden ilkokul öğretmeni Hatice Ayla Öner ise, Kızıldağ'ın çok yönlü ve yetenekli olduğunu söyleyerek, "Şaban çok yönlü bir öğrenciydi. Çok yetenekliydi. Ben geleceğinin çok güzel olacağını biliyordum. Tiyatro yeteneği de var. Hatta ben tiyatrocu olacağını düşünüyordum" dedi. Edebiyat öğretmeni Hayrullah Özmen ve tarih öğretmeni Hüseyin Durak ise öğrencileri Dr. Şaban Kızıldağ ile olan okul anılarını tekrar anarak desteklerini ifade ettiler. - ESKİŞEHİR