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Yazın toz, kışın çamur çileleri sona erdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gökçeler Mahallesi'nin Yayla bağlısıyla, Karakoca Mahallesi'nin Sarıkaya bağlısı arasındaki yaklaşık 13 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

Yazın toz, kışın çamur çileleri sona erdi
21.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:44

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gökçeler Mahallesi'nin Yayla bağlısıyla, Karakoca Mahallesi'nin Sarıkaya bağlısı arasındaki yaklaşık 13 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Vatandaşların yıllardır özlemini çektiği modern yollara kavuşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yazın toz, kışın da çamur çilelerine son verdi.

Yollarının bakımsız ve kötü görünümde olması nedeniyle, yıllardır ulaşım sıkıntı yaşayan Gökçeler ve Karakoca Mahalle sakinlerinin sorunlarına Manisa Büyükşehir Belediyesi son verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gökçeler Mahallesi'nin Yayla bağlısıyla, Karakoca Mahallesi'nin Sarıkaya bağlısı arasındaki yaklaşık 13 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmasını yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da, Gökçeler Mahalle Muhtarı Mehmet Mulla ve mahalle sakinleri ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu.

Yıllardır hayalini kurdukları çalışmanın yapıldığını dile getiren Gökçeler Mahalle Muhtarı Mehmet Mulla ve mahalle sakinleri memnuniyetini paylaştı.

Gökçeler Mahalle Muhtarı Mehmet Mulla, Büyükşehir Belediyesinden yol isteğimiz vardı. Yolumuz yapıldı. Bu yol bizim 30 yıllık hayalimizdi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Yol Yapım ve Onarım Dairesi'ne çok teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi bu yolda kışın çamurdan, yazın da tozdan çok mağdurduk. Allah bin kere razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanından ve çalışanlardan." derken, mahalle sakini Kadri Samihsan da, "Bizim, yaklaşık 30-35 senedir hayalimizdi. Kışın çamurda un çuvallarımızı sırtımıza taşıyıp götürüyorduk. Bu dönemde çalışmanın yapılabilmesi için büyük özveri gerekiyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yol şube ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah bin kere razı olsun. Büyük bir nimet bizim için. Beklediğimizin çok fazlasını yaptılar. Hepsine, ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahalle Sakini Mustafa Demircioğlu da şunları söyledi: "Allah bin kere razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanından ve emeği geçen arkadaşlardan. Bizim 30-40 yıllık hayalimizdi bu. İstediğimizin çok ötesinde bir iş oldu." - MANİSA

Kaynak: İHA

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