Yazdığı şiir kitabının geliri ile öğrencilere tablet hediye etti

Yazdığı şiir kitabının geliri ile öğrencilere tablet hediye ettiİŞ İNSANI ve şair Sait Dervişoğlu, kaleme aldığı 'Ruhuma Mektuplar' adlı şiir kitabından elde ettiği gelirle Ağrı'da öğrencilere tablet hediye etti.

Yazdığı şiir kitabının geliri ile öğrencilere tablet hediye etti

İŞ İNSANI ve şair Sait Dervişoğlu, kaleme aldığı 'Ruhuma Mektuplar' adlı şiir kitabından elde ettiği gelirle Ağrı'da öğrencilere tablet hediye etti.

İş insanı ve şair Sait Dervişoğlu, 'Cehaletin elinden bir kz çocuğunu kurtarma' sloganı ile yola çıkarak kitabından elde gedilen gelir ve iş insanı arkadaşı Murat Tan'ın desteğiyle aldığı tabletleri Ağrı'da dağıttı. Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda 75 şehit ve gazi yakını ile ihtiyaç sahibi öğrenciyle buluşan Dervişoğlu, 'Ruhuma Mektuplar' kitabımın öncülüğünde kendiliğinden ortaya çıkan bu kampanya ile bu güne dek bin 500'ün üzerinde tablet ve bilgisayarı 'Devlet ve millet el ele' diyerek sevgili öğrencilerimiz ile buluşturduk. 'Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak' diye çıktığımız bu yolda bugün değerli dostum Murat Tan'ın davetlisi olarak doğunun incisi Ağrı'ya geldik. Şunu içtenlikle söylüyorum ki, iyi ki geldik. İyi ki bu güzel şehirdeyiz" dedi.

Şair-yazar Sait Dervişoğlu ve iş insanı Murat Tan ile birlikte öğrencilere tablet dağıtan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Dervişoğlu ve Tan'a teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı