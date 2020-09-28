Yazar ve çevirmen Mahmut Kanık yarın son yolculuğuna uğurlanacak
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Yazar ve çevirmen Mahmut Kanık yarın son yolculuğuna uğurlanacak

28.09.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:24
Yazar ve çevirmen Mahmut Kanık yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Eserleri ve tercümeleriyle edebiyat ve kültür dünyasına büyük katkılar sunan Mahmut Kanık 69 yaşında vefat etti.

Eserleri ve tercümeleriyle edebiyat ve kültür dünyasına büyük katkılar sunan Mahmut Kanık 69 yaşında vefat etti.

Yaklaşık 2 aydır lösemi tedavisi gören ve durumu cuma günü ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Kanık, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Bursa Uludağ Üniversitesi eski öğretim görevlilerinden Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Kanık yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Kanık'ın cenazesi, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Fethiye Mezarlığı'na defnedilecek.

Mahmut Kanık

Kırşehir'de 1951'de dünyaya gelen Mahmut Kanık, dil ve edebiyat üzerine eğitim aldıktan sonra liselerde yabancı dil öğretmenliği yaptı. Çeşitli yüksek okullarda ve fakültelerde İslami Türk Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, Semantik ve yabancı dil dersleri okutan Kanık. Fransızca, İngilizce ve Arapça'dan çeviriler yaptı.

Kanık'ın, "Diriliş", "Yedi İklim", "Hece", "Bürde", "İpek Dili", "Kitap Dergisi"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dergide yazıları yayımlandı.

Yazdığı ve tercüme ettiği bazı eserleri:

"Güvercin Gerdanlığı", "Sevgiye ve Sevenlere Dair", "İlahi Aşk", "Nurlar Risalesi - İttihadü'l Kevni Risalesi", "Fena Risalesi - Arzuların Tercümanı", "Marifet ve Hikmet", "Harflerin İlmi", "Hakikat ve Tefekkür", "Allah'ın Resulü Hz. Muhammed", "Kur'an'ı Kerim Tarihi", "Hızlandırılmış Arapça","Dört İklimden Esintiler"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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