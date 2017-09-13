Yazar Gündüzalp Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 63 yaşındaki yazar Selim Gündüzalp, memleketi Sakarya'da defnedildi.



Geçirdiği kalp krizi nedeniyle İzmit Kandıra Devlet Hastanesine kaldıralan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Gündüzalp için Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Gündüzalp'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığına defnedildi.



Cenazeye, Gündüzalp'in yakınları, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğolu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SATSO Başkanı Mahmut Kösemusul, STK temsilcileri ve sevenleri katıldı.