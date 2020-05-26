Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
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Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilere kapısını açacak ancak koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi kurallar getirildi. Yeni döneme göre tatilciler kendilerine tahsis edilen 9 metrekarelik alanın dışına çıkamayacak. Bir tatilci bölgeden ayrılınca alanda 20 dakika temizlik yapılacak.

26.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:24

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 'yeni normal' kapsamında yeni kurallar uygulanacak. Tatilciler plaja rastgele havlu serip güneşlenemeyecek ve 9 metrekarelik özel alanları kullanmak zorunda olacak. Tatilcinin boşalttığı özel alan dezenfekte edildikten 20 dakika sonra yeni birine tahsis edilecek.

Koronavirüs tedbirlerinden sonra kısıtlamalar kaldırınca 'yeni normal' olarak isimlendirilen koronavirüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak.

Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var

Uzmanların sık sık uyardığı sosyal mesafe kuralı büyük önem kazanırken, insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor.

PLAJA RASTGELE HAVLU SERİP DENİZE GİRMEK TARİH OLDU

Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tamamen tarih oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuluyor.

Sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Çalışmalar bugün de tüm hızıyla sürdü. Belediye personellerinin yarına kadar halk plajında 200 kişinin aynı anda hizmet alacağı özel alanları tamamlaması planlanıyor.

Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var

BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI VERİLECEK

Yeni hayat düzeninde sahille ilgili bazı yeni kurallar ve yasaklar da getirildi. Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada bir turnikeden geçecek. Bu turnikede bazı kontroller yapılacak ve tatilcilere maske, eldiven ve bu özel alanların kullanımıyla ilgili bir bilgilendirme kitapçığı verilecek.

3 KİŞİYE 9 METREKARELİK ALAN

Misafirler isterlerse tek kişilik eğer kalabalık gelirlerse de aynı aileden yalnızca 3 kişi 9 metrekarelik alanı kullanabilecek. Alandaki marketin kullanımı için de yine o maske ve eldivene ihtiyaç duyulacak.

20 DAKİKA KURALI GETİRİLDİ

Soyunma kabinlerinin ve duş alanların olduğu yerlerde sosyal mesafe şeritleri yer alacak. 9 metrekarelik alanda şezlong, şemsiye ve masayı kullanan tatilci ayrıldıktan sonra alan dezenfekte edilecek ve 20 dakika süresince yeni bir kişi alınmayacak.

Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var

SİGARA İÇMEK YASAKLANDI

Plaja giriş ve çıkışlarda farklı yerlerden olacak. Plajda artık sigara içmek de yasaklandı. Yetkililer, izmaritlerden koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsaldaki halatla çevrili alanda sigara içmeyi yasakladıklarını, sigara içenler için ayrı bir alan oluşturacaklarını söyledi.

'Yeni normal'de plajlarda önceki yıllarda ortaya çıkan görüntüler artık olmayacak.

Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var

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