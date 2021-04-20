Yaz lastiği ne zaman takılır 2021? Kış lastiği, yaz lastiği kullanım tarihleri!

Yaz lastiği ne zaman takılır 2021? sorusu kış lastiğini değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından sürücüler kar lastiğine geçmişti. Ancak havaların düzelmesiyle yaz lastiğine geçilebilir oldu. Neden yazın kış lastiği kullanılmamalı?

Zorlu iklim şartlarında güvenli sürüş için kullanımı gereken kış lastiğinin havaların düzelmesiyle yaz lastiğine geçişler başladı. Neden yazın kış lastiği kullanılmamalı? Yaz lastiği ne zaman takılır 2021? Kış lastiği, yaz lastiği kullanım tarihleri!

YAZ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR 2021?

Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

Yaz lastikleri her yıl 1 Nisan'dan itibaren takılmalıdır. Sürüş güvenliğinin artırılması için yola çıkmadan evvel mutlaka kış lastikleri çıkarılmalı ve yaz lastikleri takılmalıdır.

YAZIN KIŞ LASTİĞİ NEDEN KULLANILMAMALI?

Havaların ve yolların sıcaklık seviyelerinin yükseldiği yaz mevsiminde hem güvenli ve konforlu sürüş deneyimi hem de minimum yakıt tüketimi için sürücülerin lastik seçimleri konusunda doğru karar vermeleri çok önem taşıyor. Islak ve karlı zeminde kullanılan kış lastiklerini çıkartıp kuru zemine ve aniden gelişen yağmurlara da uygun yaz lastiklerini kullanmak gerekiyor.

Mevsimine uygun lastik kullanmanın önemini vurgulayan Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü Mehmet Akay, "Mevsimine uygun lastik kullanmak hem sürüş güvenliği hem de aracınızın sürüş sistemlerinin zarar görmemesi adına büyük önem taşıyor. Yazın kış lastiği kullanmak özellikle fren mesafesinin uzamasına neden oluyor. Hızlı girilen keskin virajlarda, aracın yumuşak lastik yanaklarının etkisi aracı beklenenden fazla yatırarak sürücüleri öngörülmeyen bir direksiyon hareketi refleksine itiyor. Bu aşırı toparlama hareketinin kimi zaman aracın takla atmasına dahi neden olabiliyor. Bunun yanı sıra mevsimine uygun olmayan lastik, yakıt tüketimini ve çevreye salınan CO salgısını da ciddi oranda artırıyor. Kış lastiklerini yaz aylarında kullanmaya devam etmekle kâr değil zarar ediyorsunuz. Lastiğini verimli şekilde kullanmak ve en iyi performansı almak isteyen tüketicilerimiz, mevsimine göre lastiği hem güvenlikleri hem bütçeleri için tercih etmeli" dedi.

Yazın kış lastiği kullanımının zararları şunlar:

"- Yaz mevsiminde kış lastiği ile devam edildiğinde lastikler aşırı aşınma nedeni ile çabuk yıpranır. Yaz lastiklerinin dönme direncinin kış lastiklerine oranla daha düşük olması, daha az yakıt ve daha az aşınma anlamına gelir.

- Güç ve yakıt tüketimi artar. Seçilen Lastikler binek otomobillerde yakıt tüketimine büyük oranda etki eder.

- Aracın performansının da önüne geçilerek fren mesafesi uzar ve gürültü seviyesi artar. Kış lastikleri deseni ve kullanılan sırt karışımının özelliğinden dolayı yaz lastiklerine oranla daha fazla ses çıkartır.

- Kuru zeminde hızlı alınan virajlarda savrulma hatta takla atma riski ortaya çıkar. Kış lastiğinin üretimi sırasında kullanılan doğal kauçuk yüzdesinin fazlalığı kış lastiğini yaz lastiğine oranla daha yumuşak kılmaktadır. Aynı zamanda kış lastiğinden beklenen akselerasyon ve frenleme tepkimeleri kış mevsimi ve kış dönemi yol koşullarına göre daha farklı bir gövde yapısını gerektirmektedir. Dolayısıyla limitlere yakın bir performans ile yaz aylarında kış lastikleri ile yol alan sürücüyü çok tehlikeli deneyimler bekleyecektir".